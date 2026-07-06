Köy kahvehanesine asılsız ihbarın faturası ağır oldu! Yargıtay hapis cezasını onadı

Köy kahvehanesinde sigara içirildiği, kumar oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı iddiasıyla jandarmaya defalarca ihbarda bulunan K.G.'nin kahvehane işletmecisi Y.G.'ye iftira attığı belirlendi. Mahkemenin verdiği 1 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Köy kahvehanesi işletmecisinin kapalı alanda sigara içirttiğini, kumar oynattığını ve kahvehanede uyuşturucu madde kullanıldığını öne süren komşunun ihbarları jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde ihbarların asılsız olduğu belirlenirken, kahvehane işletmecisine iftira attığı tespit edilen K.G.'ye verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından da onandı.

JANDARMAYA DEFALARCA İHBARDA BULUNDU

K.G., köy kahvehanesinde sigara içirildiği, kumar oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde 156 Jandarma İhbar Hattı'na defalarca ihbarda bulundu.

İhbarlar üzerine jandarma ekipleri köyde inceleme başlattı. Günler süren araştırma sonucunda söz konusu ihbarların asılsız olduğu tespit edildi.

KAHVEHANE İŞLETMECİSİ DAVA AÇTI

Bunun üzerine kahvehane işletmecisi Y.G. şikayetçi oldu. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle K.G. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde "iftira" suçundan dava açıldı.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, sanık K.G.'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Sanık avukatının temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 1 yıl 3 ay hapis cezası kararını onadı.