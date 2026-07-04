İstanbul'da kritik zirve! Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

DETAYLAR A HABER'DE

Vahdettin Köşkü önünden detayları aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile an itibarıyla İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Heyetler arası toplantının da olacağı bugünkü görüşme oldukça büyük bir öneme sahip. Öyle ki NATO zirvesinin hemen öncesinde Türkiye'de gerçekleşen çok önemli, çok kritik bir görüşme" şeklinde konuştu.



DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE PAKİSTAN'IN ROLÜ

Görüşmenin uluslararası dengeler açısından önemine dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "NATO zirvesine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif aslında geride bıraktığımız aylar içerisinde çok defa karşı karşıya geldi. Bunun sebebi de Pakistan'ın üstlenmiş olduğu o barışçıl rol, özellikle diplomatik bir barış sürecindeki rolüydü. ABD, İsrail ve İran arasındaki o savaşla alakalı anlaşma, Pakistan tarafından yapılan o barışçıl rolle yapıldı diyebiliriz" sözleriyle diplomasi trafiğinin perde arkasını aktardı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TİCARETTE DEV HEDEF: 5 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ekonomik hedeflere değinen Ahmet Nazif Vural, "Hiç kuşkusuz Pakistan'la Türkiye arasındaki gelişmeler devam ediyor. Ticari yatırımlarda çok kritik hedefler var. Bu hedeflerden birisi ise 5 milyar dolarlık bu ticaret hacmi. Bu kapsamda Türkiye ile Pakistan arasındaki bu ticari ilişkilerin ne yöne doğru ilerleyeceği noktasında en üst seviyeden bir görüşme gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.



SAVUNMA SANAYİİ VE ALTYAPI YATIRIMLARI

İş birliği alanlarının çeşitliliğine vurgu yapan Ahmet Nazif Vural, "Savunma sanayii ürünleri ve bu ürünlerin bakımları, enerji ve altyapılar gibi daha birçok farklı konuda Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari hacim boyutunu daha da yukarıya çekmek oldukça büyük bir önem taşıyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi ortada ve bu gelişime en çok destek veren ülkelerden birisi şüphesiz Pakistan. Pakistan'ın özellikle savunma sanayii ürünleri, revizyonları gibi hizmetlerde Türkiye'den çok ciddi destek aldığını biliyoruz. Şu an ortada 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu hatırlatalım ve bu hacim için 5 milyar dolarlık bir hedef söz konusu" dedi.



Görüşmenin takvimine ve sonrasındaki sürece dair bilgi veren Ahmet Nazif Vural, "İki lider 17 Nisan 2024'te düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda da beraberlerdi. O zamandan bu zamana ilk görüşme şu an İstanbul'da gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan'ın yaklaşık bir saat sonra Şahbaz Şerif ile birlikte yapacağı açıklamalar, önümüzdeki haftanın gündemi için çok kritik önem taşıyor. Satır aralarında hem ticarete hem küresel gelişmelere hem de siyasi gelişmelere dair dünya çapında kritik mesajlar verilecektir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.