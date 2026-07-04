İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal, ifadesinin alınmasının ardından TCK 190 kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı.

3 Temmuz 2026 Cuma günü edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Dosyaya ilişkin adli süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İŞLEM

İddialara göre yürütülen operasyonlarda Sadık Can Köksal da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın kapsamına ilişkin resmî makamlar tarafından ayrıntılı açıklama yapılmadı.

RESMî AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken dosyanın kapsamına ilişkin yeni bilgilerin savcılık ve emniyet birimlerince yapılacak resmî açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

Soruşturma süreci devam ederken gözaltı işlemleri ve adli süreçle ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

TUTUKLAMA İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal, ifadesinin alınmasının ardından TCK 190 kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

SIKÇA SORULAN SORULAR?

Sadık Can Köksal neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmayı hangi kurum yürütüyor?

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Yetkililer resmi açıklama yaptı mı?

Şu ana kadar soruşturmanın kapsamına ilişkin ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı.

Adli süreç devam ediyor mu?

Evet. Emniyetteki işlemler ve adli süreç devam ediyor.