4 ilde siber suçlulara büyük darbe: 306 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, son 5 gün içinde 14 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) birimlerince 24 ilde son 5 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında yakalanan 306 şüpheliden 18'i tutuklandı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre , EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince siber suçlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.



Bursa, Kayseri, Adana, Sakarya, İstanbul, Malatya, Düzce, Batman, Kocaeli, Çorum, Mersin, Şanlıurfa, Siirt ve Kırıkkale olmak üzere 14 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.



Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamını yaptıkları, ayrıca sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, internet modem ücreti ve ürün bedeli" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.