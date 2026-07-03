"Yapay zeka" destekli dolandırıcılık şebekesine darbe!

İstanbul Maslak’ta kurdukları çağrı merkezi üzerinden yapay zeka yazılımları kullanarak Avrupa genelinde çok sayıda kişiyi dolandıran uluslararası suç örgütü çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun Çekya adli makamlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Türkiye, uluslararası suç organizasyonlarına ve siber dolandırıcılık ağlarına karşı yürüttüğü amansız mücadelede büyük bir başarıya daha imza attı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini bildirdi.

YAPAY ZEKA İLE "SAHTE POLİS VE SAVCI" TUZAĞI

Soruşturma dosyasına göre şebeke, İstanbul Maslak'taki bir iş merkezini adeta bir suç üssüne çevirdi. Burada kurulan profesyonel çağrı merkezinde, yapay zeka destekli özel yazılımlar kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşları arayarak kendilerini "polis, savcı, asker veya banka görevlisi" olarak tanıttıkları ve bu yöntemle başta Çekya vatandaşları olmak üzere çok sayıda Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

KRİPTO VARLIKLARLA AKLAMA YÖNTEMİ

Operasyonun detaylarında şebekenin finansal boyutu da dikkat çekti. Maslak'taki merkezde 80 yabancı uyruklu şahsın faaliyet gösterdiği saptandı. Mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin izini kaybettirmek isteyen çetenin, paraları banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer ederek aklamaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

BAKAN GÜRLEK: "KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonu başarıyla yürüten birimleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası suç organizasyonlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu başarıyla icra eden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek, kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz."