Üvey annesi böbreğini vermişti! Vefat ilanında adı bile geçmedi

Sosyete dünyasının yakından tanıdığı Sert ailesi, Zarife Sert'in vefatıyla sarsılırken; cenaze sonrası yayımlanan vefat ilanı adeta bir 'vefasızlık' krizini gün yüzüne çıkardı. 2014 yılında eşi Ünsal Sert'e kendi böbreğini bağışlayarak ona ikinci bir yaşam şansı sunan Neşe Sert'in, aile ilanında isminin geçmemesi "Bu kadarına da pes" dedirtti.

İddialara göre, bu durumun ardında Ünsal Sert'in vefatından bu yana devam eden miras paylaşımı anlaşmazlığı yatıyor. Ünsal Sert'in ilk evliliğinden olan oğlu Kaan Sert ile üvey annesi Neşe Sert arasındaki husumetin, bu ilanla birlikte yeni bir boyuta taşındığı konuşuluyor.

2014 yılında eşi Ünsal Sert'e böbreğini vererek onun sekiz yıl daha hayata tutunmasını sağlayan Neşe Sert, eşini 2022 yılında Kovid-19 nedeniyle kaybetmişti. Aradan geçen yıllara rağmen, aile içindeki suların durulmadığı ortaya çıktı. Ünsal Sert'in annesi Zarife Sert'in vefatı sonrası hazırlanan resmi ölüm ilanında, aile üyelerinin tamamı anılırken, sadece Neşe Sert'in ismine yer verilmemesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

Gazetelere verilen ölüm ilanında; Zarife Hanım'ın oğlu Ünsal Sert'e böbreğini veren gelini Neşe Sert haricinde tüm akrabalarının ismi vardı! Ünsal Bey'in vefatından sonra, ilk evliliğinden olan oğlu Kaan Sert'in, yıllarca kendisine annelik yapan üvey annesi Neşe Sert'e, mal paylaşımı konusunda sorun çıkardığı konuşulmuştu.

"2014'te eşi Neşe Sert'in verdiği böbrek ile hayata tutunan, ancak Mart 2022'de Kovid-19 yüzünden vefat eden iş insanı Ünsal Sert'in annesi Zarife Sert vefat etti; Allah rahmet eylesin. Ancak dün ebediyete uğurlanan merhumenin vefat ilanındaki büyük vefasızlık dikkatimi çekti!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un bugünkü köşesine taşıdığı detaylar, Sert ailesindeki derin kopukluğu ve yıllardır süregelen miras gerilimini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünsal Sert'in hayatını kaybeden annesi Zarife Sert

O dönem herkes, Kaan Sert'in, böbreğini vererek babasının sekiz yıl daha yaşamasını sağlayan Neşe Sert'e daha vicdanlı davranmasını temenni etmişti! Ama öyle olmadığı ortada, çünkü ilanı veren Kaan Sert'in üvey annesi Neşe Sert'in adını ilana onun koydurtmadığı konuşuluyor.

Kaan Sert'in, babasıyla neredeyse bir ömrü paylaşan, onun için hiç düşünmeden böbreğini veren Neşe Sert'i aileden görmemesi ve onu yok sayması büyük vefasızlık, hele bunu miras yüzünden yapıyorsa da çok ayıp! Sosyete de Kaan Sert'in bu ayıbını diline dolamış durumda..."