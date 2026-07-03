Başkan Erdoğan’ın davetine icabet! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ile Şerif arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret, yatırım ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye geldi.
BAKAN BOLAT PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF'İ KARŞILADI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da karşıladıklarını bildirdi.
Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü kardeşliğe, karşılıklı güvene ve ortak hedeflere dayandığını aktaran Bolat, şunları kaydetti: "İlişkilerimizi ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliği başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dost ve kardeş Pakistan ile birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeye, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yeni başarılarla taçlandırmaya kararlıyız. Ziyaretin, Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, Başbakan Sayın Şahbaz Şerif'e, ülkemize hoş geldiniz diyorum."