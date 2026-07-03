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Başkan Erdoğan’ın davetine icabet! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan’ın davetine icabet! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ile Şerif arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret, yatırım ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye geldi.

Bakan Bolat, Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şerif'i karşıladı (Foto: AA) Bakan Bolat, Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şerif'i karşıladı (Foto: AA)

BAKAN BOLAT PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF'İ KARŞILADI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da karşıladıklarını bildirdi.

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(Foto: AA) (Foto: AA)

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü kardeşliğe, karşılıklı güvene ve ortak hedeflere dayandığını aktaran Bolat, şunları kaydetti: "İlişkilerimizi ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliği başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dost ve kardeş Pakistan ile birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeye, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yeni başarılarla taçlandırmaya kararlıyız. Ziyaretin, Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, Başbakan Sayın Şahbaz Şerif'e, ülkemize hoş geldiniz diyorum."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sanal medya hesabından yaptığı açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sanal medya hesabından yaptığı açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 4 Temmuz 2026 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan ile Şahbaz Şerif (Foto: AA) Başkan Erdoğan ile Şahbaz Şerif (Foto: AA)

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Şahbaz Şerif arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağını belirtti.

Duran, görüşmelerde ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ikili iş birliği konularının değerlendirileceğini, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Pakistan iş dünyasını bir araya getirecek bir iş forumunun da düzenlenmesinin planlandığını aktaran Duran, temasların iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiğini kaydetti.

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