Başkan Erdoğan’ın davetine icabet! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de

Başkan Erdoğan ile Şahbaz Şerif (Foto: AA)

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Şahbaz Şerif arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağını belirtti.

Duran, görüşmelerde ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ikili iş birliği konularının değerlendirileceğini, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Pakistan iş dünyasını bir araya getirecek bir iş forumunun da düzenlenmesinin planlandığını aktaran Duran, temasların iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiğini kaydetti.