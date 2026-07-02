Başkan Erdoğan'dan Batı Trakya Türklerine selam: Şahin Köyü'ndeki vatandaşlarla telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyetin Batı Trakya ziyareti sırasında telefonla bağlanarak Yunanistan'ın Şahin Köyü'ndeki vatandaşlarla görüştü. Görüşmede Erdoğan "Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Özellikle de Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok mutlu etmiştir." dedi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile beraberindeki heyet, Batı Trakya ziyaretleri kapsamında Yunanistan'ın Şahin Köyü'ne gitti.
Ziyaret kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla programa bağlanarak, Şahin Köyü sakinleriyle görüştü.
Köy sakinlerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen görüşmede katılımcılar Erdoğan'a sevgi ve selamlarını ileterek teşekkür etti.
Köy halkını selamlayan Erdoğan, "Batı Trakyalı Şahin köylü kardeşlerime, Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Özellikle de Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.
Batı Trakya ziyaretleri çerçevesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan ve heyeti, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.