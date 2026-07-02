Başkan Erdoğan'dan Batı Trakya Türklerine selam: Şahin Köyü'ndeki vatandaşlarla telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyetin Batı Trakya ziyareti sırasında telefonla bağlanarak Yunanistan'ın Şahin Köyü'ndeki vatandaşlarla görüştü. Görüşmede Erdoğan "Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Özellikle de Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok mutlu etmiştir." dedi.