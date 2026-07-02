Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem! Satışı sadece eczanelerde olacak

Yeni düzenlemeyle tıbbi bitki çayları, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından bilimsel ve teknolojik değerlendirmeden geçirilerek ruhsatlandırılacak. Ruhsat alan ürünlerin denetimi ve piyasa gözetimi de Bakanlık tarafından yürütülecek. Eksiksiz yapılan ruhsat başvuruları en geç 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Ayrıca tüm ürünler karekod sistemiyle Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kaydedilecek ve üretimden eczane rafına kadar olan tüm süreç gerçek zamanlı olarak takip edilecek.

Sağlık Bakanlığı, tıbbi bitki çaylarına yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Bitki Çayları Hakkında Yönetmelik" ile birlikte tıbbi bitki çaylarının üretiminden ruhsatlandırılmasına, satışından denetimine kadar tüm süreçler yeniden düzenlendi. Yeni uygulamayla birlikte ruhsatlı tıbbi bitki çayları yalnızca eczanelerden temin edilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre tıbbi bitki çayları sadece eczanelerde satılacak. (AA)

ECZANELERDE KİŞİYE ÖZEL TIBBİ BİTKİ ÇAYI HAZIRLANABİLECEK

Yönetmelikle birlikte eczanelerde kişiye özel (majistral) tıbbi bitki çaylarının hazırlanmasının da önü açıldı. Hazırlanacak ürünlerin içeriği ve kullanım alanları, TİTCK tarafından yayımlanacak monograflar ve kılavuzlara göre belirlenecek. Eczanelerde yalnızca Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış tıbbi bitki çayları ile farmakope standartlarına uygun hammaddeler kullanılabilecek.

RUHSAT BAŞVURULARINDA UZMANLIK ŞARTI

Yeni düzenleme, üretici ve ruhsat sahiplerine de önemli yükümlülükler getiriyor. Ruhsat başvurusu yapacak gerçek kişilerin ilgili lisans programlarından mezun olması zorunlu olacak. Şirketlerin ise alanında uzman personel istihdam etmesi gerekecek. Ürünlerin kalite, güvenlilik ve etkililiğine ilişkin raporlar yalnızca tıp, eczacılık, kimya veya biyoloji alanlarında eğitim almış, mesleğini icra etme yetkisine sahip ve ilgili alanda uzmanlığı ya da fitoterapi sertifikası bulunan kişiler tarafından hazırlanabilecek.

HER PAPATYA ARTIK TIBBİ SAYILMAYACAK

Sağlık Bakanlığı, aynı isimle anılan her bitkinin aynı tedavi edici özelliğe sahip olmadığına dikkat çekerek yeni bir standardizasyon sistemi getirdi. Bir bitkinin "tıbbi bitki çayı" olarak ruhsat alabilmesi için türü, alt türü, varyetesi ve kimyasal yapısı laboratuvar ortamında incelenecek ve uluslararası farmakope kriterlerine uygunluğu doğrulanacak.

MARKET ÇAYI İLE TIBBİ BİTKİ ÇAYI AYRILDI

Yönetmelikle birlikte gıda amaçlı bitki ve meyve çayları ile tedavi amacı taşıyan tıbbi bitki çayları mevzuat açısından birbirinden ayrıldı. Market, aktar ve benzeri satış noktalarında gıda amaçlı bitki çaylarının satışı devam edecek. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan, standardize edilen ve tedavi amacı taşıyan tıbbi bitki çayları yalnızca eczanelerden temin edilebilecek.

AMBALAJLARDA YENİ DÖNEM

Tıbbi bitki çaylarının ambalajlarında yer alan bilgiler de standarda bağlandı. Ürünlerde kullanılan bitkilerin bilimsel isimleri Türkçe ve Latince olarak, miktarlarıyla birlikte ambalaj üzerinde yer alacak. Kullanım talimatları da belirlenen güvenlik standartlarına uygun şekilde hazırlanacak.