Sağlıkta dijital dönem: Randevu, organ bağışı ve tarama sistemi tek ekranda
Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık uygulamaları, hastane randevusundan organ bağışına, kronik hastalık taramalarından kanser taraması davetlerine kadar birçok işlemi tek platformda buluşturuyor. Son iki yılda MHRS'de bekleyen randevu talebi yüzde 92 azalırken, milyonlarca kişi koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlandı.
Sağlık hizmetlerine erişimde dijital uygulamaların kapsamı her geçen gün genişliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü MHRS, e-Nabız ve e-Devlet entegrasyonu sayesinde vatandaşlar hastane randevusu oluşturabiliyor, sağlık kayıtlarını görüntüleyebiliyor, organ bağışı beyanında bulunabiliyor ve koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilere tek noktadan ulaşabiliyor. İşte MHRS, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden sunulan dijital sağlık hizmetlerine ilişkin güncel rehber…
DİJİTAL SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son veriler, dijital sağlık altyapısıyla birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinin de güçlendirildiğini ortaya koydu. Son iki yılda Türkiye genelinde 126 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi, 598 yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile 100 adet ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi hizmete açıldı. Böylece ülke genelindeki Sağlıklı Hayat Merkezi sayısı 348'e, Aile Sağlığı Merkezi sayısı ise 8 bin 350'ye yükseldi.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması kapsamında 45 milyon vatandaşın kronik hastalık taraması ve izlemi gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yaklaşık 12 milyon kişiye ilk kez tanı konularak tedavi süreçleri aile hekimleri aracılığıyla başlatıldı.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) ise önemli bir iyileşme sağlandı. AA'ya göre bekleyen randevu talebi yaklaşık 4 milyondan 322 bine gerilerken, randevu bekleyen vatandaş sayısında yüzde 92 oranında azalma kaydedildi.
Koruyucu sağlık uygulamaları yalnızca kronik hastalıklarla sınırlı kalmadı. Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında uygun yaş grubundaki vatandaşlara gönderilen davet SMS'lerinin sayısı 99 milyona ulaştı. Aynı dönemde 1 milyon 723 bin anne adayına gebelik ve doğum sürecine ilişkin eğitim ile danışmanlık hizmeti sunulurken, "Her Gebeye Ebe" uygulaması kapsamında görev yapan koordinatör ebeler 722 bin 629 gebeye birebir rehberlik etti.
MHRS NEDİR, HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen resmi hastane randevu platformudur. Sistem sayesinde kamu hastanelerinden poliklinik randevusu alınabiliyor, mevcut randevular görüntülenebiliyor, randevu onaylama ve iptal işlemleri yapılabiliyor. Vatandaşlar ayrıca hekim, hastane ve branş seçimini de sistem üzerinden gerçekleştirebiliyor.
MHRS'DEN HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS üzerinden randevu oluşturmak isteyen vatandaşların sisteme MHRS hesabı veya e-Devlet bilgileriyle giriş yapması yeterli oluyor. Girişin ardından il, hastane, klinik ve hekim seçimi yapılarak uygun tarih ve saat belirleniyor. Onay işlemi tamamlandıktan sonra randevu oluşturuluyor ve tüm bilgiler sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
RANDEVU ONAYI VE İPTAL İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?
Kullanılmayacak randevuların zamanında iptal edilmesi, aynı zaman diliminin sağlık hizmetine ihtiyaç duyan diğer hastalar tarafından değerlendirilmesine imkan sağlıyor.
Vatandaşlar gerekli durumlarda MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya ALO 182 üzerinden randevularını onaylayabiliyor ya da iptal edebiliyor. Yanlışlıkla iptal edilen randevular ise sistemin sunduğu kısa süreli "Geri Al" özelliğiyle yeniden aktif hale getirilebiliyor.
AİLE BİREYLERİ ADINA RANDEVU ALINABİLİR Mİ?
MHRS sistemi belirli koşullarda aile bireyleri adına işlem yapılmasına da imkan tanıyor. 18 yaş altındaki çocuklar için e-Nabız üzerinden ebeveyn yetkilendirmesi tamamlandıktan sonra randevu oluşturulabiliyor. 18 yaşını dolduran bireylerin ise güvenlik nedeniyle kendi hesapları üzerinden sisteme giriş yapması gerekiyor.