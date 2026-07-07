Sağlıkta dijital dönem: Randevu, organ bağışı ve tarama sistemi tek ekranda

Sağlık hizmetlerine erişimde dijital uygulamaların kapsamı her geçen gün genişliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü MHRS, e-Nabız ve e-Devlet entegrasyonu sayesinde vatandaşlar hastane randevusu oluşturabiliyor, sağlık kayıtlarını görüntüleyebiliyor, organ bağışı beyanında bulunabiliyor ve koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilere tek noktadan ulaşabiliyor. İşte MHRS, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden sunulan dijital sağlık hizmetlerine ilişkin güncel rehber…

Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık uygulamaları, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. (Görsel: A Haber)

DİJİTAL SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son veriler, dijital sağlık altyapısıyla birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinin de güçlendirildiğini ortaya koydu. Son iki yılda Türkiye genelinde 126 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi, 598 yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile 100 adet ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi hizmete açıldı. Böylece ülke genelindeki Sağlıklı Hayat Merkezi sayısı 348'e, Aile Sağlığı Merkezi sayısı ise 8 bin 350'ye yükseldi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması kapsamında 45 milyon vatandaşın kronik hastalık taraması ve izlemi gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yaklaşık 12 milyon kişiye ilk kez tanı konularak tedavi süreçleri aile hekimleri aracılığıyla başlatıldı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) ise önemli bir iyileşme sağlandı. AA'ya göre bekleyen randevu talebi yaklaşık 4 milyondan 322 bine gerilerken, randevu bekleyen vatandaş sayısında yüzde 92 oranında azalma kaydedildi.

Koruyucu sağlık uygulamaları yalnızca kronik hastalıklarla sınırlı kalmadı. Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında uygun yaş grubundaki vatandaşlara gönderilen davet SMS'lerinin sayısı 99 milyona ulaştı. Aynı dönemde 1 milyon 723 bin anne adayına gebelik ve doğum sürecine ilişkin eğitim ile danışmanlık hizmeti sunulurken, "Her Gebeye Ebe" uygulaması kapsamında görev yapan koordinatör ebeler 722 bin 629 gebeye birebir rehberlik etti.