Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin tutuklandı

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yetişkin ile beraber 11 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve yerel seçim öncesinde Veli Ağbaba'ya para transferi gerçekleştirdiği ileri sürülen eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Seferihisar Taşdibi mevkiinde kaçak yapı sahibi olduğu iddia edilen E.K. da savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

BELEDİYE BAŞKANI VE 19 KİŞİ ADLİYEDE

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI YETİŞKİN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yetişkin ile beraber 11 şüpheli tutuklandı.