Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin adliyeye sevk edildi! Balçova Belediye Başkanı Yiğit'e ev hapsi

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ise daha önce ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yetişkin ve beraberindeki 19 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan geniş güvenlik önlemleri altında Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yanı sıra Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K. ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ile Ö.F.S., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Böylece soruşturmada Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli hakkındaki adli süreç, sevk edildikleri Seferihisar Adliyesi'nde devam ediyor.