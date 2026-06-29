İçişleri Bakanı Çiftçi Suriye'ye gidecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidiyor. Ziyarette afet yönetimi, terörle mücadele, sınır güvenliği, kolluk eğitimi ve gönüllü geri dönüşler masaya yatırılırken, iki ülke arasında afet yönetimine ilişkin iş birliği zaptının imzalanması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ve gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi'nin Suriyeli mevkidaşı ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı" imzalanması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİNDE ORTAK ADIMLAR

Görüşmelerin öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik iş birliği oluşturuyor. İki ülke, görüşmede terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verecek.

Bu doğrultuda kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ile tecrübe paylaşımı gerçekleştirilecek.

Ayrıca emniyet alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması planlanıyor.