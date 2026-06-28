CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan hafız ve yazar Yusuf Tavaslı için taziye mesajı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan'dan hafız ve yazar Yusuf Tavaslı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahipti" ifadelerini kullandı.

Yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.

"GÖNÜLLERDE MÜSTESNA BİR YERE SAHİP"

Başkan Erdoğan, sanal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Yusuf Tavaslı, bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.Yusuf Tavaslı, bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

Denizli'de 1935'te dünyaya gelen Yusuf Tavaslı, 1950 yılında İstanbul'a yerleşti. 1962'ye kadar hafızlık eğitimi gördü. Daha sonra Tavaslı Yayınları'nı kuran Yusuf Tavaslı, aynı kapak modelini farklı renklerde tasarladığı, "Tam Namaz Hocası", "Tam Dua Kitabı", "Mealli Yasin-i Şerif" ve benzeri dini kitaplarla toplam 10 milyon adet kitap bastı ve Türkiye'de satış rekorları kırdı.

Erdoğandan Kara Kuvvetlerine kutlamaErdoğandan Kara Kuvvetlerine kutlama ERDOĞAN'DAN KARA KUVVETLERİNE KUTLAMA
İşte AK Partinin 25. yılına özel hazırlanan eserİşte AK Partinin 25. yılına özel hazırlanan eser İŞTE AK PARTİ'NİN 25. YILINA ÖZEL HAZIRLANAN ESER

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın