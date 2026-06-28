Başkan Erdoğan'dan hafız ve yazar Yusuf Tavaslı için taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahipti" ifadelerini kullandı.
Yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.
"GÖNÜLLERDE MÜSTESNA BİR YERE SAHİP"
Başkan Erdoğan, sanal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.
Denizli'de 1935'te dünyaya gelen Yusuf Tavaslı, 1950 yılında İstanbul'a yerleşti. 1962'ye kadar hafızlık eğitimi gördü. Daha sonra Tavaslı Yayınları'nı kuran Yusuf Tavaslı, aynı kapak modelini farklı renklerde tasarladığı, "Tam Namaz Hocası", "Tam Dua Kitabı", "Mealli Yasin-i Şerif" ve benzeri dini kitaplarla toplam 10 milyon adet kitap bastı ve Türkiye'de satış rekorları kırdı.