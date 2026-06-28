Başkan Erdoğan'dan hafız ve yazar Yusuf Tavaslı için taziye mesajı

Yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.

"GÖNÜLLERDE MÜSTESNA BİR YERE SAHİP"

Başkan Erdoğan, sanal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.