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CHP Sözcüsü Sarı'dan Faik Öztrak açıklaması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
CHP Sözcüsü Sarı'dan Faik Öztrak açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yerine CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın atandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM'ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Partinin yetkili kişilerince teyit edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir."

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