10 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Ali Mahir Başarır ve Sezgin Tanrıkulu da listede

CHP'li Ali Mahir Başarır ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı tarafından Karma Komisyon'a sevk edildi. CHP'li Mahmut Tanal hakkında ise iki ayrı dosya bulunuyor.