10 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Ali Mahir Başarır ve Sezgin Tanrıkulu da listede
CHP'li Ali Mahir Başarır ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı tarafından Karma Komisyon'a sevk edildi. CHP'li Mahmut Tanal hakkında ise iki ayrı dosya bulunuyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerine ait yeni dokunulmazlık dosyaları gündeme geldi. CHP'li Ali Mahir Başarır ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait toplam 11 yasama dokunulmazlığı dosyası, TBMM Başkanlığı tarafından Karma Komisyon'a sevk edildi.
KARMA KOMİSYON'A SEVK EDİLEN MİLLETVEKİLLERİ
TBMM Başkanlığı'na sunulan dosyalar şu isimleri kapsıyor:
- CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
- CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu
- CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan
- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal
- CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf
- CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı
- CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı
- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
- İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
- Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci
- Mahmut Tanal hakkında iki dosya
TBMM Başkanlığı'na sunulan toplam 11 dokunulmazlık dosyasından ikisinin CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a ait olduğu belirtildi. Böylece sevk edilen dosya sayısı 11 olurken, dosyalar 10 milletvekilini kapsadı.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
TBMM Başkanlığı'na sunulan fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'un gündemine alınacak. Komisyonun yapacağı değerlendirme sonrasında dosyaların izlenecek süreci, Meclis İçtüzüğü ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek.
SIK SORULAN SORULAR
Dokunulmazlık dosyaları nereye sevk edildi?
Dosyalar, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk edildi.
Kaç milletvekili hakkında dosya bulunuyor?
Toplam 10 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
Ali Mahir Başarır'ın dosyası da var mı?
Evet. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyası da Karma Komisyon'a sevk edilen dosyalar arasında yer alıyor.
Hangi milletvekili hakkında iki dosya bulunuyor?
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.