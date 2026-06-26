Başkan Erdoğan’dan öğrencilere tatil mesajı: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karne alan milyonlarca öğrenci için bir tebrik mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden gençlere ve ailelere seslenen Erdoğan, "Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla karne alan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.