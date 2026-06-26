Başkan Erdoğan’dan öğrencilere tatil mesajı: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karne alan milyonlarca öğrenci için bir tebrik mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden gençlere ve ailelere seslenen Erdoğan, "Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" dedi.