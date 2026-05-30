Ankara'dan acı haber: Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün şehit oldu

Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde ihbar üzerine yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden 38. Otoyol Jandarma Timi çalışma yaptığı sırada Esra Ç. idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobil, Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Ergün'ün, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde yaşanan kaza sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, jandarma teşkilatına ve millete başsağlığı diledi.