İlaçta "pazarlık" dönemi! Yurt dışı tedarikinde yeni strateji
Hastaların hayati öneme sahip ilaçlara ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Kurulacak olan Yurt Dışı Alım Komisyonu, 'dinamik alım sistemi' sayesinde ilaç tedarikini şeffaf pazarlık masasına taşıyacak. Hem rekabeti artıracak hem de maliyetleri düşürecek olan bu sistemle, tedavi süreçlerinde kesintisiz ve daha ekonomik bir dönem hedefleniyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurtdışı ilaç alımında yeni düzene geçti. Hastaların tedaviye kesintisiz erişimini güvence altına almayı önceleyen, kamu kaynaklarının etkin kullanımını hedefleyen yeni sistemde, ilaç alımları şeffaf ve rekabet arttırılarak gerçekleştirilecek. Artık ilaç alımı "Yurt Dışı Alım Komisyonu" tarafından, pazarlık yapılarak "dinamik alım sistemi" ile yapılacak.
600 MİLYAR TL HARCAMA
100'e yakın kanser ilacını yurt dışından getirten SGK, 2025 yılında yurtiçi ve yurtdışı toplamda 411.6 milyar TL'lik ilaç harcaması gerçekleştirdi. 2026'da bu rakamın 600 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor.
SGK, 2025 yılında ucuz eş değer kaydı ve ilaç fiyat indirimi sonucu toplam 470 bin euro tasarruf sağladı. Sil baştan yenilenen yurt dışı ilaç alımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının tüm detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...
KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILACAK
SGK, alımlarda saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak Kişisel tedavi için yurt dışından alınacak ilaçlar, genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilere tedavilerini aksatmayacak şekilde ulaştırılacak.