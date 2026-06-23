Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp, korumalarıyla birlikte AVM'de esnaf denetimi süsü veren Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli, Ankara’da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin kabarık suç kayıtları dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük tepki çeken ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçunu gözler önüne seren olay, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla son buldu.

23 Haziran 2026 günü sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden paylaşılan görüntülerde, kendisini sözde "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan isimli şahsın, Park Afyon AVM'deki bazı iş yerlerini ziyaret ettiği ve resmi bir kurum adına "denetleme yapıyor" izlenimi verdiği belirlendi.

TELSİZLİ KORUMALARLA GÜÇ GÖSTERİSİ

Paylaşılan video kayıtlarında, sahte unvanla esnafı gezen Aydoğan'ın yanında, elinde telsiz bulunan ve özel koruma kıyafeti giymiş şahısların yer aldığı, bu yolla kamu nüfuzu taklit edilerek vatandaşlar üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığı görüldü. Görüntülerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakın takibe aldı.

6 ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI

Asayiş ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, olaya karıştığı tespit edilen ve aralarında Ferhat Aydoğan'ın da bulunduğu 6 şüpheli Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan şahısların yapılan GBT ve arşiv sorgulamalarında, geçmişe dönük çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin sicil dökümü şu şekilde:

Ferhat Aydoğan: (1985 Adana doğumlu) – 9 suç kaydı bulunuyor.

Ergin Vançin: (1966 Kartal doğumlu) – 6 suç kaydı bulunuyor.

Mustafa Güngör: (1983 Adana doğumlu) – 6 suç kaydı bulunuyor.

Eyüp Vançin: (1986 Adana doğumlu) – 4 suç kaydı bulunuyor.

Yusuf Yılmaz: (2005 Yüreğir doğumlu) – 1 suç kaydı bulunuyor.

Seyit Ahmet Aslan: (2003 Yüreğir doğumlu) – Suç kaydı bulunmuyor.

"Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" ve toplumda infial yaratmaya yönelik bu eylemle ilgili olarak yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve adli süreç devam ediyor.