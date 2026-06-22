Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile "sıfır tolerans" genelgesi! Çetelerin kökü kazınacak
Adalet Bakanlığı, kamu düzenini, halkın güvenliğini ve ekonomik istikrarı tehdit eden organize suç örgütlerine karşı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı adli seferberliklerinden birini başlattı. 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu tarihi genelgeyle, suç şebekelerinin sokaktaki faaliyetlerinden dijital dünyadaki finans ağlarına kadar tüm unsurlarına karşı topyekun savaş ilan edildi.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, kamu düzenini, halkın güvenliğini ve ekonomik istikrarı tehdit eden yapılara karşı adli süreçlerin etkinliğini artırmak amacıyla tarihi bir genelge yayımladı. 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu resmi genelgede, suç örgütlerinin dijital dünyadan finansal kaynaklarına kadar tüm unsurlarına karşı alınacak önlemler en ince ayrıntısına kadar sıralandı.
Genelgede, organize suç örgütlerinin bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak çocuklara ve gençlere ulaştığı, sosyal medya üzerinden suçu özendirici paylaşımlar yaptığı ve sözde güç ile para vaatleriyle yeni üyeler kazandığı vurgulandı. Bu faaliyetlerin kamu düzeni, halkın güvenliği ve ekonomik istikrar açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.
KRİPTO, YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR MERCEK ALTINDA
Suç örgütlerinin finansal kaynaklarına da dikkat çekilen genelgede, yasa dışı gelirlerin aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerin sıkça kullanıldığı ifade edildi. Bu kapsamda mali soruşturmaların ana soruşturmalarla eş zamanlı yürütülmesi ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi talimatı verildi.
SOSYAL MEDYADAKİ PROPAGANDAYA ANINDA MÜDAHALE
Örgütlerin eleman temini ve propaganda amacıyla kullandığı internet yayınlarına karşı da düğmeye basıldı. Kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla gerekli durumlarda içerik kaldırma ve erişim engelleme işlemlerinin gecikmeksizin uygulanacağı belirtildi.