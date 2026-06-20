Türk halk müziği camiasının acı kaybı! Başkan Erdoğan’dan baş sağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk halk müziğinin usta ismi, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Paşmakçı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.