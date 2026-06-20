Türk halk müziği camiasının acı kaybı! Başkan Erdoğan’dan baş sağlığı mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk halk müziğinin usta ismi, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Paşmakçı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden Yücel Paşmakçı'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyduğu üzüntüyü paylaştı.
ERDOĞAN'DAN DUYGUSAL VEDA
Başkan Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız Türk halk müziğimizin usta sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, meslektaşlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.