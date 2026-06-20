Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen oturumda konuşan Alman milletvekili Tomasz Froelich, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik tutumunu sert bir dille eleştirdi. Froelich, AB’nin uyguladığı çifte standartlar nedeniyle inandırıcılığını kaybettiğini belirterek, "Ankara sizin ahlak derslerinize ihtiyaç duymuyor" dedi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Doç. Dr. Kemal Olçar, Avrupa’daki bu çarpıcı itirafın perde arkasını ve Türkiye’deki yansımalarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Almanya'nın sağ kanat partisi AfD (Almanya için Alternatif) mensubu Tomasz Froelich, Avrupa Parlamentosu kürsüsünden yaptığı konuşmayla Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. AB'nin demokrasi ve insan hakları söylemleriyle eylemleri arasındaki tutarsızlığa dikkat çeken Froelich, Türkiye'nin artık Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyaç duymayan bir noktada olduğunu savundu. ALMAN VEKİLDEN AB'YE TÜRKİYE ÇIKIŞI! "AHLAK DERSİ VERENLER GÜVENİRLİĞİNİ KAYBETTİ"

AB'nin Türkiye'ye karşı takındığı "öğretici" tavrı eleştiren Froelich, "Türkiye'nin artık AB'ye ihtiyacı yok ve bunun sorumlusu sizsiniz. Ankara sizin ahlak derslerinize ihtiyaç duymuyor. Ahlak dersi veren ama çifte standart uygulayan herkes güvenilirliğini kaybeder" ifadelerini kullandı.

AFD VE ERDOĞAN KIYASLAMASI

Alman siyasetçi, Avrupa'nın demokrasi konusundaki çelişkilerini çarpıcı bir örnekle dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın muhalefete yönelik politikalarını eleştiren Avrupalı çevrelerin, Almanya'da AfD partisinin kapatılmasını tartışmasını "ikiyüzlülük" olarak nitelendiren Froelich, "Erdoğan'ın muhalefete yönelik tutumunu eleştiriyorsunuz. Peki o zaman neden AfD'yi yasaklamayı düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE SIĞINMACI POLİTİKASINA DESTEK

Türkiye'nin egemenlik haklarına vurgu yapan Froelich, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararına yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Birçok AB üyesinin sözleşmeyi hâlâ onaylamadığını hatırlatan vekil, Türkiye'nin sığınmacı politikasını da överek, "Ankara bizim çoktan yapmamız gerekeni yapıyor" dedi. YENİ BİR ORTAKLIK MODELİ ÇAĞRISI

Froelich, mevcut üyelik sürecinin işlevselliğini yitirdiğini belirterek, Türkiye ile AB arasında; enerji, ticaret ve güvenlik alanlarını kapsayan, karşılıklı saygıya dayalı yeni bir ortaklık modeli kurulması gerektiğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

"SİYASETEN VE ASKEREN TÜRKİYE'YE MUHTAÇSINIZ" Alman milletvekilinin Avrupa Parlamentosu kürsüsünden yaptığı çıkış A Haber'de Mehmet Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında değerlendirildi. Tahir İnan, Avrupa'nın içine düştüğü durumu, "Bugün siyaseten de siz Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye muhtaçsınız, askeri olarak da siz Türkiye'ye muhtaçsınız" sözleriyle özetledi. "İÇİMİZDEKİ AVRUPACILARA" TEPKİ Konuyu ironik bir perspektifle ele alan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Şimdi bakın bu adam Alman. Almanya'da Türk asıllı bir takım milletvekilleri falan var. Onların çıkıp mesela büyük ihtimalle bunun 180 derece tersini söylediğini biliyoruz" diyerek Avrupa'daki Türk asıllı bazı siyasilerin kendi ülkelerine karşı takındığı tutumu eleştirdi. Benzer durumun Türkiye içinde de yaşandığına dikkat çeken Kızıltaş, "Türkiye'de de birçok insanın; medyacı, milletvekili, siyasetçi, bu arkadaşın söylediklerinin 180 derece tersi için gayret ettiklerini biliyoruz" ifadelerini kullanarak, Alman vekilin gösterdiği sağduyunun yerli bazı çevrelerde karşılık bulmamasını eleştirdi.