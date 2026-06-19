Dolandırıcıların hedefi bu kez milletvekili oldu! İşte film gibi operasyonun detayları

Kendisini "polis" olarak tanıtıp İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 avrosunu alan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Haziran'da Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini "Mersin TEM müdürü" olarak tanıttı. Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliğin çıktığını söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını belirterek, Kocamaz'dan para ve değerli eşyasını kendilerine teslim etmesini istedi.

Bunun üzerine 16 Haziran'da istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira para gönderen Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi, İstanbul'da taksi içerisinde altın ve paralarla yakalandı.

"ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN PLAN YAPTIKLARINI SÖYLEDİ"

Kocamaz, emniyetteki ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:

"14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı bir şahsa teslim ettim."