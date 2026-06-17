Başkan Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Erdoğan'a güven mektubunu sundu

5 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

Bu kapsamda Erdoğan, törenin ardından Avrupa Birliği Delegasyonu, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.