Başkan Erdoğan 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti: Güven mektuplarını sundular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Güven Mektubu Takdim Töreni'nin ardından Avrupa Birliği Delegasyonu, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sunarken kabul programları hatıra fotoğrafı da çekildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.
GÜVEN MEKTUBU TAKDİM TÖRENİ'NE KATILDI
Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Güven Mektubu Takdim Töreni'ne katıldı.
5 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Bu kapsamda Erdoğan, törenin ardından Avrupa Birliği Delegasyonu, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.
GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDULAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.