CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti: Güven mektuplarını sundular

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti: Güven mektuplarını sundular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Güven Mektubu Takdim Töreni'nin ardından Avrupa Birliği Delegasyonu, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sunarken kabul programları hatıra fotoğrafı da çekildi.

BAŞKAN ERDOĞAN 5 ÜLKENİN GÜVEN MEKTUPLARINI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

GÜVEN MEKTUBU TAKDİM TÖRENİ'NE KATILDI
Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Güven Mektubu Takdim Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Erdoğan'a güven mektubunu sunduBaşkan Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Erdoğan'a güven mektubunu sundu

5 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Bu kapsamda Erdoğan, törenin ardından Avrupa Birliği Delegasyonu, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu. (Foto: AA)AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu. (Foto: AA)

GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDULAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi (Foto: AA).Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi (Foto: AA).

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Başkan Erdoğandan A Milli Futbol Takımına tam destek!Başkan Erdoğandan A Milli Futbol Takımına tam destek! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NA TAM DESTEK!
Başkan Erdoğan yeni hicri yılı tebrik ettiBaşkan Erdoğan yeni hicri yılı tebrik etti BAŞKAN ERDOĞAN YENİ HİCRİ YILI TEBRİK ETTİ
Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüBaşkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın