Başkan Erdoğan yeni hicri yılı tebrik etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajla Hicri 1448. yılın başlaması dolayısıyla milletin ve İslam aleminin yeni hicri yılını tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, yeni yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun."