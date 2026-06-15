Başkan Erdoğan yeni hicri yılı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajla Hicri 1448. yılın başlaması dolayısıyla milletin ve İslam aleminin yeni hicri yılını tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, yeni yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.