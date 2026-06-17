Başkan Erdoğan 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Töreni'ne katılacak. Bu kapsamda Erdoğan, törenin ardından Avrupa Birliği Delegasyonu, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın büyükelçilerini ayrı ayrı kabul edecek.