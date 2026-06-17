Başkan Erdoğan 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Töreni'ne katılacak. Bu kapsamda Erdoğan, törenin ardından Avrupa Birliği Delegasyonu, Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın büyükelçilerini ayrı ayrı kabul edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.
GÜVEN MEKTUBU TAKDİM TÖRENİ'NE KATILACAK
Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Güven Mektubu Takdim Töreni'ne katılacak.
5 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL EDECEK
Başkan Erdoğan, törenin ardından sırasıyla saat 14.15'te Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav'ı, saat 14.45'te Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo'yu, saat 15.15'te Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren'i, saat 15.45'te Kuveyt Büyükelçisi Mohammad Marzouq Salman Al-Shabo'yu ve saat 16.15'te Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq'i kabul edecek.