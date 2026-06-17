AKINCI'dan tam isabet! BOZOK ile hareket halindeki hedefi vurdu

Bayraktar AKINCI TİHA, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat ile hareket halindeki hedefi tam isabetle vurdu. Test atışı, AKINCI'nın operasyonel kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi.