DMM'den "Yeşil pasaportla seyahat bitti" iddialarına yalanlama!
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddialarını yalanladı. DMM, Avrupa Parlamentosu'nun son Türkiye raporunda yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan herhangi bir karar bulunmadığını belirterek vatandaşları dezenformasyon içeriklerine karşı uyardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. DMM söz konu iddiaların spekülasyon içerdiğini belirterek gerçek dışı olduğunu belirtti.
"YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİNE YÖNELİK SEYAHAT KISITLAMASI YOK"
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır." denildi.
"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"
DMM'den yapılan açıklamanın devamında söz konusu iddiaların dezenformasyon ve vatandaşlarda endişe oluşturulmak istendiği vurgulanarak, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiği belirtildi.
"Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."