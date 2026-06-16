TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti İmralı heyetini kabul etti: Ana gündem Terörsüz Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etti. Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, siyasi partilerle yapılan temaslar ve TBMM’deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önerileri ele alındı. Süreçte önemli ilerlemeler kaydedildiği vurgulanırken, hedeflere ulaşılması için parlamentodaki çalışmaların ve gerekli düzenlemelerin sürdürülmesinin önemi ifade edildi.