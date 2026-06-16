TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti İmralı heyetini kabul etti: Ana gündem Terörsüz Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etti. Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, siyasi partilerle yapılan temaslar ve TBMM’deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önerileri ele alındı. Süreçte önemli ilerlemeler kaydedildiği vurgulanırken, hedeflere ulaşılması için parlamentodaki çalışmaların ve gerekli düzenlemelerin sürdürülmesinin önemi ifade edildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.
ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Görüşmede, DEM Parti İmralı heyetinin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ve "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama ele alındı.
ATILACAK ADIMLAR KONUŞULDU
Taraflar ayrıca, TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda yer alan düzenlemeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasına yönelik atılması gereken adımları değerlendirdi.
"DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLECEK"
Toplantıda, süreç kapsamında şimdiye kadar önemli ilerlemeler kaydedildiği ve siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer sonuçlar elde edildiği vurgulandı. Görüşmede, bundan sonraki aşamada sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için parlamentoda gerekli çalışmaların yürütülmesi ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.