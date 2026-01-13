Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşliğin bozulmasına izin vermeyiz

13 Ocak 2026, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2026 10:01 Güncelleme: 13.01.2026 10:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin hassasiyetle yönetmeleri gerektiğinin altını çizerken "Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin vermeyiz" dedi. Öte yandan Halep'in YPG'li teröristlerden temizlenmesini de yorumlayan Başkan Erdoğan, gelişmelerin 10 Mart Mutabakatı için tarihi bir fırsat olduğunu kaydetti. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Terörsüz Türkiye" vizyonu ve Suriye'deki son gelişmeler en ince ayrıntısına kadar masaya yatırıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VE SURİYE VURGUSU!

TEHDİTLERE KARŞI TAM KARARLILIK VURGUSU

Milli güvenliğe yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için tam kararlılık mesajının verildiği toplantıda, bölgesel barış ve kardeşlik hukuku üzerine stratejik değerlendirmeler yapıldı. A Haber muhabiri Kübra Bal, MYK toplantısının perde arkasında konuşulanları ve Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına verdiği o kritik talimatları aktardı.

"HALEP'İN TEMİZLENMESİ HUZURUN TESİSİ İÇİN ÖNEMLİ"

Toplantının ana gündem maddesi olan terörle mücadele ve sınır güvenliği konusundaki detayları paylaşan Kübra Bal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdiği öğrenildi. Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturacak herhangi bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığına işaret etti. Özellikle Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye'de kalıcı barış, güvenlik ve huzurun tesisi için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı." sözleriyle sahadaki kararlılığı aktardı.

Halep YPG'li teröristlerden temizlendi (AA)Halep YPG'li teröristlerden temizlendi (AA)

10 MART MUTABAKATI İÇİN TARİHİ FIRSAT

Suriye ile yürütülen diplomatik süreç ve sahadaki yeni dengelere ilişkin değerlendirmelere değinen Bal, "Terör örgütünün Suriye uzantısının irrasyonel ve maksimalist taleplerine rağmen Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini ve söz konusu bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını belirtti. Halep'teki son gelişmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat sunduğunu da ifade etti." açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARDEŞLİK VURGUSU

Toplantıda toplumsal huzur ve kardeşlik bağlarının korunması noktasında Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına yaptığı uyarıları aktaran Kübra Bal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, 'Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz. Süreci hassasiyetle yönetmeli, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız' talimatını verdi. Türkiye'nin bu doğrultudaki çalışmalarının büyük bir titizlik ve kararlılıkla süreceği mesajını paylaştı." ifadelerini kullandı.

