Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşliğin bozulmasına izin vermeyiz

Halep YPG'li teröristlerden temizlendi (AA)

10 MART MUTABAKATI İÇİN TARİHİ FIRSAT

Suriye ile yürütülen diplomatik süreç ve sahadaki yeni dengelere ilişkin değerlendirmelere değinen Bal, "Terör örgütünün Suriye uzantısının irrasyonel ve maksimalist taleplerine rağmen Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini ve söz konusu bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını belirtti. Halep'teki son gelişmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat sunduğunu da ifade etti." açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARDEŞLİK VURGUSU

Toplantıda toplumsal huzur ve kardeşlik bağlarının korunması noktasında Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına yaptığı uyarıları aktaran Kübra Bal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, 'Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz. Süreci hassasiyetle yönetmeli, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız' talimatını verdi. Türkiye'nin bu doğrultudaki çalışmalarının büyük bir titizlik ve kararlılıkla süreceği mesajını paylaştı." ifadelerini kullandı.