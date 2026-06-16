MSB: İtalyan SAMP-T Sistemi Konya’da konuşlandırılacak
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MSB: NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır.
MSB: NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır.
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