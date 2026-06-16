Başkan Erdoğan’ın talimatıyla dev hamle! Ankara'nın tarihi mirası yeniden canlandı: "Sizce de çok yakışmadı mı?"
Ankara'nın kalbinde yer alan Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi, kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı görüntülerle bir kez daha gündeme gelen tarihi mahalle, yıllarca süren atıl görünümünden kurtarılarak Başkent'in en dikkat çeken yaşam alanlarından biri haline geldi. Tarihi dokunun korunduğu, yeşil alanların artırıldığı ve sosyal yaşamın canlandırıldığı proje sayesinde Saraçoğlu Mahallesi, bugün Ankaralıların buluşma noktası olarak öne çıkıyor.
Ankara Kızılay'da bulunan ve 1946 yılında tamamlanan Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki yapılar, zamanla atıl kaldı.
2020 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut GYO tarafından 'Saraçoğlu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi' hayata geçirildi.
Kızılay'ın merkezinde 82 bin metrekarelik alanda; geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen 119 konut, 159 odalı apart otel ve 237 iş yeri, 44 bin metrekarelik yeşil alan ve çocuk parkı yapıldı.
Aynı zamanda alanda bulunan 210 anıt ağaç korundu ve 3 binin üzerinde ağaç dikildi. Böylelikle Ankara'ya yeni bir yaşam alanı ve şehir parkı kazandırıldı. Başkentlilerin yeni buluşma noktası haline gelen Saraçoğlu Mahallesi, aynı zamanda Bakanlığın birçok etkinliğine de ev sahipliği yapıyor.
"BİZİM İÇİN NEFES ALACAK YEŞİL BİR ALAN OLDU"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Saraçoğlu Mahallesi'nde vakit geçiren vatandaşların görüntülerini "Saraçoğlu Mahallesi Başkent'imize çok yakışmadı mı?" mesajı ile paylaştı.
Görüntülerde yer alan Muhammed Ak, Saraçoğlu'nun hem tarihi dokusunu hem de mekanlarını çok beğendiklerini ifade ederek "Nişanlımla ilk burada tanıştık. O yüzden burası bizim için ayrıca çok önemli" dedi.