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Ankara'da kritik komutanlar zirvesi! Türkiye ile İngiltere arasında stratejik görüşme

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Ankara'da kritik komutanlar zirvesi! Türkiye ile İngiltere arasında stratejik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul etti. Görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer alırken, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve savunma alanındaki temaslar ele alındı.

Genelkurmay'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İngiltere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul ettiği belirtildi.

Fotoğraf Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından alınmıştırFotoğraf Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından alınmıştır

Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

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