Ankara'da kritik komutanlar zirvesi! Türkiye ile İngiltere arasında stratejik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul etti. Görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer alırken, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve savunma alanındaki temaslar ele alındı.