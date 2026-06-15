TOKİ ile hayaller gerçek oldu! Bakan Kurum ev sahibi ailenin görüntülerini paylaştı: Her şey düşünülmüş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta TOKİ projeleri kapsamında ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Ev sahibi Seçil Akdemir'in "TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş" sözlerine yer veren Kurum, uygun ödeme imkanlarıyla konut sahibi olan ailelerin bugün sağlam, güvenli ve modern yuvalarında yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.