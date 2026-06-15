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TOKİ ile hayaller gerçek oldu! Bakan Kurum ev sahibi ailenin görüntülerini paylaştı: Her şey düşünülmüş

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
TOKİ ile hayaller gerçek oldu! Bakan Kurum ev sahibi ailenin görüntülerini paylaştı: Her şey düşünülmüş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta TOKİ projeleri kapsamında ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta TOKİ projeleri kapsamında ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

BAKAN KURUM, TOKİ İLE EV SAHİBİ OLAN VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ev sahibi Seçil Akdemir'in "TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş" sözlerine yer veren Kurum, uygun ödeme imkanlarıyla konut sahibi olan ailelerin bugün sağlam, güvenli ve modern yuvalarında yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.

TOKİ ile hayaller gerçek oldu!TOKİ ile hayaller gerçek oldu!

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

Uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan ailelerimiz şimdi sağlam ve modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyor.

TOKİ ile hayaller gerçek oldu!TOKİ ile hayaller gerçek oldu!

İşte o ailelerden bazıları...

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