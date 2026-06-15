Emniyet Genel Müdürlüğü bin 528 amir, 17 bin 568 polis memurunun görev yerinin değiştirileceğini duyurdu. Bakan Çiftçi ise polislerin milletin huzuru ve devletin güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla görev yapmayı sürdüreceğini vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında başkomiser ve alt rütbelerde görev yapan toplam 19 bin 96 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

"19 BİN 96 KAHRAMAN EMNİYET PERSONELİMİZİN YENİ GÖREV YERLERİNİ BELİRLEDİK"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, bin 528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik.

Her biri; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzenimizin muhafazası için gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla görev yapan teşkilat mensuplarımız, yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürecektir.

Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin kudretini, milletimizin duasını ve ay yıldızlı bayrağımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Atamaların Emniyet Teşkilatımıza, personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin.

Allah yar ve yardımcıları olsun."

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Atama sonuçları Personel Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. EGM Personel Daire Başkanlığı, ataması yapılan personellerin sistemde kayıtlı olan cep telefonu numaralarına "Atama işleminiz gerçekleşmiştir" ibareli bilgilendirme SMS'lerini de saat 18.00'den itibaren kademeli olarak göndermeye başlandı.

EGM ATAMA KONTENJANLARI 2026

EGM'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, atama ve yer değiştirme işlemlerinin kapsamına dair şu bilgiler aktarıldı:

Atamaya Tabi Amir Sayısı: 1.528 (Başkomiser ve alt rütbeler)

Atamaya Tabi Polis Memuru Sayısı: 17.568

Toplam Değişim Gören Personel: 19.096