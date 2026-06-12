Yargıda dev atama trafiği! Bakan Gürlek duyurdu: 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargı camiasının merakla beklediği 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni yayımladı. Kararname kapsamında toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı da yeniden belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Aykut Çelik atandı. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, kararnamenin hakim ve savcılara, ailelerine, yargı teşkilatına ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayımlandı. Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından idari yargıda 359, adli yargıda 4 bin 608 hakim ve savcının ataması yapıldı. Atama ile 33 ilin başsavcısı değişti.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU: HSK KARARNAMESİ AÇIKLANDI

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HSK tarafından titizlikle yürütülen Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) merakla beklenen 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi tamamlandı. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararname çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

Gürlek açıklamasında, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Yeni görev yerlerine atanan hakim ve Cumhuriyet savcılarına başarı dileklerini ileten Gürlek, "Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum." dedi.

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33 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Adli ve idari yargı ana kararnameleri kapsamında; 4 bin 608 adli yargı, 359 idari yargı mensubuna ilişkin olmak üzere toplam 4 bin 967 kararname yayımlandı.

Kararnameyle Adıyaman, Artvin, Ağrı, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Denizli, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Hakkâri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yalova, Çanakkale ve Şanlıurfa'nın başsavcıları değişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Yeldan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

ANKARA BAŞSAVCILIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Kararname kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay Üyeliği'ne seçilmişti.

Kararname ile HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde vekaleten Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı.

YARGIDA KAPSAMLI DEĞİŞİM! İŞTE YENİ GÖREVLENDİRMELER

2026 Yılı Ana Kararnamesi kapsamında 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilin ise Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı değişti.

Kararname ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 160, Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına 113, Yargıtay Tetkik Hakimliğine 12 ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına 15 atama gerçekleştirildi.

Öte yandan İstanbul Ticaret Mahkemeleri, İstanbul Adliyesi bünyesinde birleştirilerek tek çatı altında 30 mahkeme olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Kararname kapsamında Besni ve Suşehri'ne ilk kez Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapılırken, Serik, Ortaca, Suşehri ve Sandıklı adliyelerine de ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı görevlendirildi. Böylece söz konusu ilçeler ağır ceza merkezi statüsüne kavuştu.