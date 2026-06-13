Ankara'da "yasa dışı bahis" operasyonunda yakalanan 44 şüpheli tutuklandı





5,3 MİLYAR LİRA PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ



2024'ten bu yana devam eden soruşturma kapsamında yapılan MASAK analizlerinde, örgütlü yapı içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarında 5,3 milyar lira para hareketi tespit edildi.



İncelemelerde, çok sayıda kişinin para transferlerini yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaptığı, şüphelilerin bu sitelerde kullanılmak üzere banka hesapları temin ettiği ve hesaplar üzerinden para transferlerini organize ettiği belirlendi.



Şüphelilerin, hesaplarda toplanan paraları farklı banka ve kripto varlık hesaplarına aktararak para hareketlerinin takibini zorlaştırmaya çalıştıkları tespit edildi.



Ayrıca erişim engeli getirilen yasa dışı bahis sitelerinin adreslerini sürekli değiştirerek faaliyetlerini sürdürdükleri ortaya çıktı.



Çalışmalarda, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 414 bin 621 ayrı hesap üzerinden para giriş çıkışı olduğu belirlendi.