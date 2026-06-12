Selimiye Camii yeniden ibadete açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.