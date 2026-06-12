CANLI YAYIN

Selimiye Camii yeniden ibadete açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Selimiye Camii yeniden ibadete açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın