Selimiye Camii yeniden ibadete açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler: