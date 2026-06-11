Başkan Erdoğan talimatı verdi! AK Parti’den Milli Takım şarkısı: Siz hepiniz Biz Türkiye!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından, Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takım için "Siz Hepiniz Biz Türkiye" şarkısı yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilen çalışma, Türkiye’nin ortak heyecanını, birlik ruhunu ve milli gururunu müziğin evrensel diliyle buluşturdu.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından, Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takım için "Siz Hepiniz Biz Türkiye" şarkısı yapıldı. AK PARTİ'DEN MİLLİ TAKIM VE TARAFTARLARA HEDİYE ŞARKI Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen çalışma, Türkiye'nin ortak heyecanını, birlik ruhunu ve milli gururunu müziğin evrensel diliyle buluşturdu.

AK Parti’den Milli Takım ve taraftarlara hediye şarkı TÜRK HALK MÜZİĞİYLE YORUMLANDI Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, aranjörlüğünü ve seslendirmesini Ceyhun Çelik'in gerçekleştirdiği eser; Türk halk müziğinin türkülerinden "Hadi Gülüm Yandan Yandan"ın, Milli Takım coşkusuna ve tribün atmosferine uygun şekilde yeniden yorumlanmasıyla hazırlandı. KLİPTE BAŞKAN ERDOĞAN VURGUSU Eser için hazırlanan özel klipte; ay-yıldızlı formayı taşıyan futbolcuların sahadaki mücadeleleri, taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosfer ve yaşanılan sevinç anları bir araya getirildi.

AK Parti’den Milli Takım ve taraftarlara hediye şarkı Klipte ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol sahalarından görüntülerine ve milli heyecanı paylaşan vatandaşların coşkusuna yer verilerek, Türkiye'nin ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesi vurgulandı. SİZ HEPİNİZ BİZ TÜRKİYE! "Siz Hepiniz Biz Türkiye" şarkısının yalnızca bir şarkı değil; sahada mücadele eden futbolcularla tribünlerde destek veren milyonlarca vatandaşı aynı heyecanda buluşturan bir birlik çağrısı niteliği taşıdığı belirtildi.