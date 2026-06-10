Suç örgütlerine karşı ortak mücadele: Bakan Çiftçi’den tarihi "güç birliği" mesajı

Çiftçi, "Dün gelmiş olduğum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki resmi ziyaretlerimi, temaslarımı bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Biraz sonra inşallah memleketimize doğru yola çıkacağız. Son derece yoğun bir program oldu. Sabah ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Meclis Başkanımızı, Sayın Başbakanımızı ziyaret ettim. Ardından da Türkiye Büyükelçiliğimizi, Sayın Büyükelçimizi bu vesileyle ziyaret etme imkanım oldu. Öğleden sonra da burada mevkidaşım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanımız Sayın Dursun Oğuz ile heyetlerimizle bir araya geldik. Heyetlerimiz oldukça kalabalıktı. Tam bir çıkarma yaptık tabiri caizse. Sayın İçişleri Bakanımızla, Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Göç İdaresi Başkanlığımız, AFAD Başkanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve İçişleri Bakanlığımıza bağlı bütün birimlerimizle tam bir ekiple güzel bir çalışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik" dedi.

"YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE FAALİYET ALANI TANIMAYACAĞIZ"

Toplantılarda ele alınan başlıca konuların yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Bugün Sayın İçişleri Bakanımızla yapmış olduğumuz toplantıda ele aldığımız konuların başında özellikle yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi daha da artırmak, bu örgütlere faaliyet alanı tanımamak şeklinde bir fikir birliğine, güç birliğine vardık. Bu konuda tam bir mutabakat sağladık. Yeni nesil suç örgütleri maalesef sınır tanımıyorlar. Biz de iş birliğinde sınır tanımayacağız. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığımızla daha etkin mücadele için iş birliğimizi daha da artıracağız. Yine önemli gündem maddelerimizden bir tanesi de uyuşturucuyla mücadele konusundaydı. Çünkü uyuşturucu ticareti terör örgütlerini besliyor ve aynı zamanda terör örgütlerine finansman sağlıyor. Uyuşturucu ticareti yapanlarla da etkin mücadele etmek için mutabakata vardık. Bu konuda da inşallah iş birliğimizi daha da derinleştirmiş olacağız" diye konuştu.