Soylu'nun açtığı davada karar! Mahkeme Özgür Özel'e tazminat cezası hükmetti

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı manevi tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel'in sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle Soylu'nun kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmederek davayı kısmen kabul etti.

Süleyman Soylu'nun açtığı davada mahkeme, Özgür Özel'e 20 bin TL manevi tazminat cezası hükmetti. (AA)



ÖZEL'E 20 BİN TL TAZMİNAT CEZASI

Duruşmaya Soylu'nun avukatları katılırken, davacı taraf önceki beyanlarını tekrar ederek davanın kabulünü talep etti. Yapılan değerlendirme sonrası kararını açıklayan mahkeme, CHP lideri Özgür Özel'in Süleyman Soylu'ya 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

2021 yılında yapılan sosyal medya paylaşımlarını konu alan davada çıkan karar, siyaset gündeminde dikkat çekti. Mahkemenin kısmen kabul kararıyla birlikte Özgür Özel'in tazminat ödemesine hükmedildi.