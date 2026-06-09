Karabük'te çaya düşüp ölen CHP İl Başkan Yardımcısı toprağa verildi

Karabük'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp hayatını kaybeden CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten (72), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ile beraberindekiler, 78 ACD 559 plakalı otomobille Yenice ilçesinden Karabük yönüne giderken yol kenarında mola verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarındayken ayağının kaymasıyla suya düştü. Akıntıya kapılan Mustafa Erten, gözden kayboldu. Erten'in yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mustafa Erten'in cansız bedeni, yapılan çalışmalar sonrası dün 09.30 sıralarında düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulundu. Ekipler tarafından botla sudan çıkarılan Erten'in cansız bedeni inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Mustafa Erten'in cenazesi, bugün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.