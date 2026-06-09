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İstanbul'da feci olay! 6 yaşındaki çocuk tramvay kazasında hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul'da feci olay! 6 yaşındaki çocuk tramvay kazasında hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Durağı'nda Muhammed M.M. (6)'nin raylara düşüp tramvayın altında kaldığı anlarda çevredekilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

T1 Tramvay Hattı Laleli - İstanbul Üniversitesi Durağı'nda dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda dengesini kaybeden yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Bu sırada gelen tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN FECİ SONU! PANİK ANLARI KAMERADA

Muhammed M.M.'nin raylara düştükten sonra tramvayın altında kaldığı anlara şahit olanların yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalabalığın arkasında kalan çocuğun düştükten sonra tramvayın hareket ettiği ve çevredekilerin olayı gördükten sonra yaşadıkları panik anlar yer aldı.

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