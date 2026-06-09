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Dışişleri'nden büyükelçiliklere atama! Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti

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Dışişleri'nden büyükelçiliklere atama! Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev yapacak büyükelçi ve daimi temsilcilerin yeni görev yerlerini tebliğ etti. Tahran'dan Kiev'e, Doha'dan Seul'e uzanan kapsamlı atamalarla diplomasi kadrosunda önemli değişikliklere gidildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinde görev yapacak büyükelçi ve daimi temsilcilerin yeni görev yerlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çok sayıda ülkedeki büyükelçilik ve uluslararası kuruluş nezdindeki daimi temsilciliklerde önemli değişikliklere gidildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan atama kararına göre Türkiye İzlanda'nın Reykjavik şehrine ilk kez büyükelçilik açacak. (AA) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan atama kararına göre Türkiye İzlanda'nın Reykjavik şehrine ilk kez büyükelçilik açacak. (AA)

İZLANDA'NIN BAŞKENTİNE İLK BÜYÜKELÇİLİK

Atamalar kapsamında Tahran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin ilk Reykjavik Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Amman Büyükelçiliğine Hakan Karaçay, Muskat Büyükelçiliğine Hüseyin Ergani ve Kuveyt Büyükelçiliğine Can Oğuz görevlendirildi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer atandı.

Dışişleri'ndeki kapsamlı atama kararıyla Doha, Lahey, Helsinki, Kiev, Seul, Nairobi, Manila ve birçok önemli diplomatik misyonda da görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Görev Yeri Atanan İsim Önceki Görevi
Tahran Büyükelçiliği Ahmet Aydın Doğan TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı
Reykjavik Büyükelçiliği Mustafa Levent Bilgen Kiev Büyükelçisi
Muskat Büyükelçiliği Hüseyin Ergani İkili İlişkiler (İran) Genel Müdür Yardımcısı
Amman Büyükelçiliği Hakan Karaçay İkili İlişkiler (Orta Doğu) Genel Müdür Yardımcısı
Mogadişu Büyükelçiliği Ferhat Alkan Maputo Büyükelçisi
Aşkabat Büyükelçiliği Şener Cebeci Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Kuveyt Büyükelçiliği Can Oğuz Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı
BM Cenevre Daimi Temsilciliği Ayşe Sözen Usluer Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi
Üsküp Büyükelçiliği Alper Aktaş Mogadişu Büyükelçisi
Bujumbura Büyükelçiliği Haydar Kerem Divanlıoğlu Teftiş Kurulu Üyesi
Cibuti Büyükelçiliği Hüseyin Özdemir Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi
Doha Büyükelçiliği Yakup Caymazoğlu Amman Büyükelçisi
Lahey Büyükelçiliği Burak Akçapar BM Cenevre Daimi Temsilcisi
Gaboron Büyükelçiliği Vesime Ela Beşkardeş Karagöl AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma GMY
Hartum Büyükelçiliği Fahri Türker Oba Banjul Büyükelçisi
Banjul Büyükelçiliği Özgür Gökmen Diplomasi Akademisi Genel Müdür Yardımcısı
Helsinki Büyükelçiliği Ayşe Hilal Sayan Koytak Manama Büyükelçisi
Kiev Büyükelçiliği Fatma Ceren Yazgan Lahey Büyükelçisi
Kinşasa Büyükelçiliği Senem Güzel Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı
Kişinev Büyükelçiliği Nazmiye Başaran İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği Raziye Bilge Koçyiğit Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü
Manama Büyükelçiliği Dr. Necati Sancaktutan Cumhurbaşkanı Danışmanı
Manila Büyükelçiliği Kaan Esener Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi
Maputo Büyükelçiliği Ayça Oşafoğlu İnam Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim GMY
Nairobi Büyükelçiliği Selin Özaydın Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı
Seul Büyükelçiliği Fatih Yıldız Hartum Büyükelçisi
Tallin Büyükelçiliği Havva Yonca Gündüz Özçeri Antalya Diplomasi Forumu Eş-Koordinatörü
Windhoek Büyükelçiliği Fikriye Aslı Güven BM Daimi Temsilciliği Daimi Temsilci Yardımcısı

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