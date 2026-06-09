Dışişleri'nden büyükelçiliklere atama! Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev yapacak büyükelçi ve daimi temsilcilerin yeni görev yerlerini tebliğ etti. Tahran'dan Kiev'e, Doha'dan Seul'e uzanan kapsamlı atamalarla diplomasi kadrosunda önemli değişikliklere gidildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinde görev yapacak büyükelçi ve daimi temsilcilerin yeni görev yerlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çok sayıda ülkedeki büyükelçilik ve uluslararası kuruluş nezdindeki daimi temsilciliklerde önemli değişikliklere gidildi.
İZLANDA'NIN BAŞKENTİNE İLK BÜYÜKELÇİLİK
Atamalar kapsamında Tahran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin ilk Reykjavik Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Amman Büyükelçiliğine Hakan Karaçay, Muskat Büyükelçiliğine Hüseyin Ergani ve Kuveyt Büyükelçiliğine Can Oğuz görevlendirildi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer atandı.
Dışişleri'ndeki kapsamlı atama kararıyla Doha, Lahey, Helsinki, Kiev, Seul, Nairobi, Manila ve birçok önemli diplomatik misyonda da görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
|Görev Yeri
|Atanan İsim
|Önceki Görevi
|Tahran Büyükelçiliği
|Ahmet Aydın Doğan
|TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı
|Reykjavik Büyükelçiliği
|Mustafa Levent Bilgen
|Kiev Büyükelçisi
|Muskat Büyükelçiliği
|Hüseyin Ergani
|İkili İlişkiler (İran) Genel Müdür Yardımcısı
|Amman Büyükelçiliği
|Hakan Karaçay
|İkili İlişkiler (Orta Doğu) Genel Müdür Yardımcısı
|Mogadişu Büyükelçiliği
|Ferhat Alkan
|Maputo Büyükelçisi
|Aşkabat Büyükelçiliği
|Şener Cebeci
|Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
|Kuveyt Büyükelçiliği
|Can Oğuz
|Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı
|BM Cenevre Daimi Temsilciliği
|Ayşe Sözen Usluer
|Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi
|Üsküp Büyükelçiliği
|Alper Aktaş
|Mogadişu Büyükelçisi
|Bujumbura Büyükelçiliği
|Haydar Kerem Divanlıoğlu
|Teftiş Kurulu Üyesi
|Cibuti Büyükelçiliği
|Hüseyin Özdemir
|Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi
|Doha Büyükelçiliği
|Yakup Caymazoğlu
|Amman Büyükelçisi
|Lahey Büyükelçiliği
|Burak Akçapar
|BM Cenevre Daimi Temsilcisi
|Gaboron Büyükelçiliği
|Vesime Ela Beşkardeş Karagöl
|AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma GMY
|Hartum Büyükelçiliği
|Fahri Türker Oba
|Banjul Büyükelçisi
|Banjul Büyükelçiliği
|Özgür Gökmen
|Diplomasi Akademisi Genel Müdür Yardımcısı
|Helsinki Büyükelçiliği
|Ayşe Hilal Sayan Koytak
|Manama Büyükelçisi
|Kiev Büyükelçiliği
|Fatma Ceren Yazgan
|Lahey Büyükelçisi
|Kinşasa Büyükelçiliği
|Senem Güzel
|Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı
|Kişinev Büyükelçiliği
|Nazmiye Başaran
|İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
|Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği
|Raziye Bilge Koçyiğit
|Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü
|Manama Büyükelçiliği
|Dr. Necati Sancaktutan
|Cumhurbaşkanı Danışmanı
|Manila Büyükelçiliği
|Kaan Esener
|Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi
|Maputo Büyükelçiliği
|Ayça Oşafoğlu İnam
|Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim GMY
|Nairobi Büyükelçiliği
|Selin Özaydın
|Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı
|Seul Büyükelçiliği
|Fatih Yıldız
|Hartum Büyükelçisi
|Tallin Büyükelçiliği
|Havva Yonca Gündüz Özçeri
|Antalya Diplomasi Forumu Eş-Koordinatörü
|Windhoek Büyükelçiliği
|Fikriye Aslı Güven
|BM Daimi Temsilciliği Daimi Temsilci Yardımcısı