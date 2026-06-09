Dışişleri'nden büyükelçiliklere atama! Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinde görev yapacak büyükelçi ve daimi temsilcilerin yeni görev yerlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çok sayıda ülkedeki büyükelçilik ve uluslararası kuruluş nezdindeki daimi temsilciliklerde önemli değişikliklere gidildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan atama kararına göre Türkiye İzlanda'nın Reykjavik şehrine ilk kez büyükelçilik açacak. (AA)

İZLANDA'NIN BAŞKENTİNE İLK BÜYÜKELÇİLİK

Atamalar kapsamında Tahran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin ilk Reykjavik Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Amman Büyükelçiliğine Hakan Karaçay, Muskat Büyükelçiliğine Hüseyin Ergani ve Kuveyt Büyükelçiliğine Can Oğuz görevlendirildi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer atandı.

Dışişleri'ndeki kapsamlı atama kararıyla Doha, Lahey, Helsinki, Kiev, Seul, Nairobi, Manila ve birçok önemli diplomatik misyonda da görev değişiklikleri gerçekleştirildi.