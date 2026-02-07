CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı açıklandı! İstanbul zirveye bir adım uzakta

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ACI Europe'un 2025 verilerine göre Londra Heathrow 84,48 milyon yolcuyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı 84,45 milyonla ikinci sırada yer aldı. Yolcu artışında ise yüzde 16,7 ile Sabiha Gökçen ilk sıraya çıktı.

Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı açıklandı! İstanbul zirveye bir adım uzakta 1

Avrupa'da hava trafiğinin 2025 yılına ait bilançosu açıklandı. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) yayımladığı verilere göre, kıtanın en yoğun havalimanları ile yolcu sayısını en fazla artıran merkezler netleşti. Rakamlar, özellikle Londra ve İstanbul arasındaki yakın rekabeti ortaya koydu.

Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı açıklandı! İstanbul zirveye bir adım uzakta 2

Zirvede Londra, İstanbul Çok Yakın Takipte

2025 yılı toplam yolcu sayılarına göre Londra Heathrow Havalimanı 84,48 milyon yolcuyla listenin ilk sırasında yer aldı. Ancak zirve ile ikinci sıra arasındaki fark oldukça düşük kaldı. İstanbul Havalimanı 84,45 milyon yolcuyla Londra'yı yakından takip etti. Aradaki fark yalnızca 30 bin yolcu oldu.

Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı açıklandı! İstanbul zirveye bir adım uzakta 3

Avrupa'nın En Yoğun 10 Havalimanı (2025)

2025 yılı toplam yolcu sayıları milyon bazında açıklandı. Buna göre sıralama şöyle oluştu:

1. Londra Heathrow (LHR) – 84,48 milyon

2. İstanbul (IST) – 84,45 milyon

3. Paris Charles de Gaulle (CDG) – 72,03 milyon

4. Amsterdam Schiphol (AMS) – 68,77 milyon

5. Madrid Adolfo Suárez Barajas (MAD) – 68,12 milyon

6. Frankfurt (FRA) – 63,19 milyon

Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı açıklandı! İstanbul zirveye bir adım uzakta 4

7. Barselona El Prat (BCN) – 57,45 milyon

8. Roma Fiumicino Leonardo da Vinci (FCO) – 50,99 milyon

9. İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – 48,42 milyon

10. Münih Franz Josef Strauss (MUC) – 43,39 milyon

Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı açıklandı! İstanbul zirveye bir adım uzakta 5

Yolcu Artışında İlk 5 Havalimanı

2024'e kıyasla yolcu sayısını en fazla artıran majör havalimanları da açıklandı. Artış oranları yüzde bazında paylaşıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – %16,7

İstanbul (IST) – %5,5

Münih Franz Josef Strauss (MUC) – %4,4

Barselona El Prat (BCN) – %4,4

Roma Fiumicino Leonardo da Vinci (FCO) – %4,3

Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı açıklandı! İstanbul zirveye bir adım uzakta 6

Bu tabloya göre en yüksek artış oranı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşti. İstanbul Havalimanı da yüzde 5,5'lik artışla listede ikinci sırada yer aldı.

Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı açıklandı! İstanbul zirveye bir adım uzakta 7

İstanbul Çift Listeyle Öne Çıktı

Açıklanan veriler, İstanbul'un iki büyük havalimanıyla Avrupa hava trafiğinde güçlü bir konumda bulunduğunu ortaya koydu. İstanbul Havalimanı toplam yolcu sayısında ikinci sıraya yerleşirken, Sabiha Gökçen artış oranında ilk sırada yer aldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin