Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı açıklandı! İstanbul zirveye bir adım uzakta

ACI Europe'un 2025 verilerine göre Londra Heathrow 84,48 milyon yolcuyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı 84,45 milyonla ikinci sırada yer aldı. Yolcu artışında ise yüzde 16,7 ile Sabiha Gökçen ilk sıraya çıktı.

Avrupa'da hava trafiğinin 2025 yılına ait bilançosu açıklandı. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) yayımladığı verilere göre, kıtanın en yoğun havalimanları ile yolcu sayısını en fazla artıran merkezler netleşti. Rakamlar, özellikle Londra ve İstanbul arasındaki yakın rekabeti ortaya koydu.

Zirvede Londra, İstanbul Çok Yakın Takipte 2025 yılı toplam yolcu sayılarına göre Londra Heathrow Havalimanı 84,48 milyon yolcuyla listenin ilk sırasında yer aldı. Ancak zirve ile ikinci sıra arasındaki fark oldukça düşük kaldı. İstanbul Havalimanı 84,45 milyon yolcuyla Londra'yı yakından takip etti. Aradaki fark yalnızca 30 bin yolcu oldu.

Avrupa'nın En Yoğun 10 Havalimanı (2025) 2025 yılı toplam yolcu sayıları milyon bazında açıklandı. Buna göre sıralama şöyle oluştu: 1. Londra Heathrow (LHR) – 84,48 milyon 2. İstanbul (IST) – 84,45 milyon 3. Paris Charles de Gaulle (CDG) – 72,03 milyon 4. Amsterdam Schiphol (AMS) – 68,77 milyon 5. Madrid Adolfo Suárez Barajas (MAD) – 68,12 milyon 6. Frankfurt (FRA) – 63,19 milyon

7. Barselona El Prat (BCN) – 57,45 milyon 8. Roma Fiumicino Leonardo da Vinci (FCO) – 50,99 milyon 9. İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – 48,42 milyon 10. Münih Franz Josef Strauss (MUC) – 43,39 milyon