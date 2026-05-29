Yeni nesil hava savunma sistemi devreye girdi: İran ABD'ye ait İHA'yı nasıl düşürdü?
İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü açıklaması, Tahran'ın hava savunma kapasitesine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İran medyası, ilk kez kullanılan yerli üretim "Arash-e Kamangir" adlı hava savunma sisteminin ABD İHA'sını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
HÜRMÜZ'DE KRİTİK SAVUNMA OPERASYONU
İran basınında yer alan haberlere göre olay, Hürmüz Boğazı'ndaki Kiş Adası ve çevresinde meydana geldi. Tahran yönetimi, 26 Mayıs 2026 tarihinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper keşif ve gözetleme İHA'sının yeni nesil hava savunma sistemiyle vurulduğunu açıkladı. İranlı yetkililer, operasyonun ülkenin hava sahası ve deniz sınırlarına yaklaşan unsurlara yönelik açık bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı. Peki ABD'ye ait İHA'yı imha eden İran'ın yeni nesil hava savunma sistemi Arash-e Kamangir hakkında neler biliyoruz?
İRAN'IN YENİ NESİL HAVA SAVUNMA SİSTEMİ: ARASH-E KAMANGİR
İran'ın duyurduğu yeni sistem, adını Pers mitolojisinin efsanevi kahramanı 'Okçu Arash'tan (Arash-e Kamangir) alıyor. İran medyasına göre Arash-e Kamangir, düşük görünürlüklü hedefleri tespit edebilen ve hızlı reaksiyon gösterebilen yeni nesil bir hava savunma platformu olarak geliştirildi.
Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre sistem, İran hava sahası ve deniz sınırlarına yaklaşan unsurlara karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Sistemin teknik özellikleri kamuoyuyla paylaşılmasa da İran, platformun gizli tutulan önemli kabiliyetlere sahip olduğunu savunuyor.
AL JAZEERA ANALİZİ: İRAN'IN SAVUNMA STRATEJİSİNDE YENİ DÖNEM
Al Jazeera'ya konuşan uzmanlara göre İran son yıllarda maliyeti düşük, hareket kabiliyeti yüksek ve yerli üretim hava savunma sistemlerine ağırlık verdi. King's College London Güvenlik Çalışmaları Bölümü'nden Mark Hilborne, İran'ın füze ve savunma teknolojilerinde önemli ölçüde kendi kendine yeterli hale geldiğini belirterek, düşük maliyetli sistemlerin çok daha karmaşık platformlar üzerinde baskı oluşturabildiğini söyledi.