Yeni nesil hava savunma sistemi devreye girdi: İran ABD'ye ait İHA'yı nasıl düşürdü?

İran'ın ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA'yı yeni nesil "Arash-e Kamangir" hava savunma sistemiyle vurduğunu açıklaması dikkatleri Tahran'ın hava savunma kapasitesine çevirdi. İran'ın yerli üretim ve yüksek hareket kabiliyetine sahip sistemlerle bölgedeki askeri etkinliğini artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü açıklaması, Tahran'ın hava savunma kapasitesine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İran medyası, ilk kez kullanılan yerli üretim "Arash-e Kamangir" adlı hava savunma sisteminin ABD İHA'sını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

HÜRMÜZ'DE KRİTİK SAVUNMA OPERASYONU

İran basınında yer alan haberlere göre olay, Hürmüz Boğazı'ndaki Kiş Adası ve çevresinde meydana geldi. Tahran yönetimi, 26 Mayıs 2026 tarihinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper keşif ve gözetleme İHA'sının yeni nesil hava savunma sistemiyle vurulduğunu açıkladı. İranlı yetkililer, operasyonun ülkenin hava sahası ve deniz sınırlarına yaklaşan unsurlara yönelik açık bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı. Peki ABD'ye ait İHA'yı imha eden İran'ın yeni nesil hava savunma sistemi Arash-e Kamangir hakkında neler biliyoruz?

İRAN'IN YENİ NESİL HAVA SAVUNMA SİSTEMİ: ARASH-E KAMANGİR

İran'ın duyurduğu yeni sistem, adını Pers mitolojisinin efsanevi kahramanı 'Okçu Arash'tan (Arash-e Kamangir) alıyor. İran medyasına göre Arash-e Kamangir, düşük görünürlüklü hedefleri tespit edebilen ve hızlı reaksiyon gösterebilen yeni nesil bir hava savunma platformu olarak geliştirildi.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre sistem, İran hava sahası ve deniz sınırlarına yaklaşan unsurlara karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Sistemin teknik özellikleri kamuoyuyla paylaşılmasa da İran, platformun gizli tutulan önemli kabiliyetlere sahip olduğunu savunuyor.

AL JAZEERA ANALİZİ: İRAN'IN SAVUNMA STRATEJİSİNDE YENİ DÖNEM

Al Jazeera'ya konuşan uzmanlara göre İran son yıllarda maliyeti düşük, hareket kabiliyeti yüksek ve yerli üretim hava savunma sistemlerine ağırlık verdi. King's College London Güvenlik Çalışmaları Bölümü'nden Mark Hilborne, İran'ın füze ve savunma teknolojilerinde önemli ölçüde kendi kendine yeterli hale geldiğini belirterek, düşük maliyetli sistemlerin çok daha karmaşık platformlar üzerinde baskı oluşturabildiğini söyledi.

Analize göre İran'ın son dönemdeki yaklaşımı büyük ve sabit radar ağlarından ziyade küçük, mobil ve kolay gizlenebilen sistemler geliştirmeye dayanıyor. Bu sistemlerin sabit radar ağlarına bağımlı olmadan görev yapabilmesi, sahada önemli avantaj sağlıyor. Uzmanlar, küçük ve mobil sistemlerin kolayca gizlenebildiğini, kısa sürede konuşlandırılabildiğini ve gerektiğinde hızla yer değiştirebildiğini belirtiyor.

ABD İHA'LARI NEDEN SAVUNMASIZ KALIYOR?

MQ-9 Reaper gibi insansız hava araçları uzun süre havada kalabilmeleri ve keşif faaliyetleri yürütebilmeleri için nispeten düşük hızlarda görev yapıyor. Bu durum onları kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerine karşı daha hassas hale getiriyor. Al Jazeera'ya konuşan güvenlik uzmanı Alex Almeida, Arash-e Kamangir'in geleneksel radar ağlarından bağımsız çalışan, elektro-optik veya ısı güdümlü teknolojiler kullanan mobil bir sistem olabileceğini ifade etti.

Uzman değerlendirmelerine göre İran'ın geliştirdiği yeni sistemler özellikle İHA'lara karşı etkili olacak şekilde tasarlanmış olabilir. Analizde ayrıca MQ-9 Reaper gibi keşif amaçlı kullanılan platformların düşük hızları nedeniyle bu tür sistemlere karşı daha kırılgan olduğuna dikkat çekiliyor.

TAHRAN'DAN "DİRENÇ VE DAYANIKLILIK" MESAJI

Al Jazeera'nın analizinde İran'ın askeri stratejisinin yalnızca gelişmiş teknolojilere değil dayanıklılık, hareketlilik ve sürdürülebilir savunma kapasitesine dayandığı vurgulandı. Uzmanlara göre Tahran, yerli savunma sanayisi sayesinde hava savunma ve füze üretim kapasitesini korurken, olası yeni saldırılara karşı caydırıcılığını sürdürmeye çalışıyor. Analizde ayrıca İran'ın son dönemde balistik füze üretim kapasitesini artırdığı ve uzun süreli bir çatışmada yerli savunma sanayisinin önemli avantaj sağlayabileceği değerlendirmesine yer verildi.

