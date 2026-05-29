Yeni nesil hava savunma sistemi devreye girdi: İran ABD'ye ait İHA'yı nasıl düşürdü?

ABD İHA'LARI NEDEN SAVUNMASIZ KALIYOR?

MQ-9 Reaper gibi insansız hava araçları uzun süre havada kalabilmeleri ve keşif faaliyetleri yürütebilmeleri için nispeten düşük hızlarda görev yapıyor. Bu durum onları kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerine karşı daha hassas hale getiriyor. Al Jazeera'ya konuşan güvenlik uzmanı Alex Almeida, Arash-e Kamangir'in geleneksel radar ağlarından bağımsız çalışan, elektro-optik veya ısı güdümlü teknolojiler kullanan mobil bir sistem olabileceğini ifade etti.