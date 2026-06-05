Bakan Kurum: Eylem gündemi hedeflerimizi Bonn’da açıklayacağız

İstanbul Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen COP31 Bakanlar Diyaloğu Toplantısına katılan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Küçük niyetlerle başlayıp bugün devasa bir projeye dönüşen, artık sınırlarımızı aşan, dünyada birçok ülkenin kabul ettiği Sıfır Atık Projesi COP31 gündemimizde de yer alıyor. Burada 3 gün boyunca toplantılar, istişareler yapılacak ve burada yapılacak istişareler sonrasında da Sıfır Atık vizyonuna, hedefine ilişkin COP31’de tüm dünyaya bir proje ortaya koymak istiyoruz” dedi.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 183 ülkeden temsilciler, 20'nin üzerinde devlet başkanı, 120'nin üzerinde bakan, 200'den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Forum kapsamında düzenlenen COP Antalya Yolunda Sınırları Aşmak: COP31 Eylem Gündeminde Sıfır Atık Bakanlar Diyaloğu Programı'na katıldı. Bakan Kurum, COP31 zirvesinin temel çerçevesinin 3 sac ayağından oluşacağını hatırlatarak, "'Diyalog', 'uzlaşı' ve 'aksiyon' temelleriyle netice alacağımızı söyledik. Artık alınan kararların bir an önce eyleme geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla aslında COP31 Eylem Gündemini oluşturduğumuz 10 temel başlık üzerinde bu toplantıları yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"BUGÜN COP31'E GİDEN YOLDA SIFIR ATIK PROJESİ'Nİ İŞLİYORUZ"

Bakan Kurum, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin COP31 Eylem Gündemi'nin en önemli başlıklarından biri olduğunun altını çizdi: "Dalga dalga bir çevre hareketinin ötesine geçen bir projeden bahsediyoruz. Bugün burada bir başarı varsa Saygıdeğer Hanımefendi'nin bu konuya sahiplenmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çevreye bakışı, çevre vizyonu bize bu anlamda çok büyük destek oluyor. Biz de bu hareketle birlikte aslında medeniyetimizin de en kadim değerlerini temsil etmeye çalışıyoruz. Küçük niyetlerle başlayıp bugün devasa bir projeye dönüşen, artık sınırlarımızı aşan, dünyada birçok ülkenin kabul ettiği Sıfır Atık Projesi COP31 gündemimizde de yer alıyor. Bugün COP31'e giden yolda Sıfır Atık Projesi'ni işliyoruz. Burada 3 gün boyunca toplantılar, istişareler yapılacak ve burada yapılacak istişareler sonrasında da Sıfır Atık vizyonuna, hedefine ilişkin COP31'de tüm dünyaya bir proje ortaya koymak istiyoruz. Bunun çalışmasını da altyapısı olan, herkesin sürecin içinde olduğu bir bakışla yapmaya çalışıyoruz."

COP31'DE DİRENÇLİ ŞEHİRLER BAŞLIĞI

Eylem Gündemi'nin diğer önemli bir başlığının ise 'dirençli şehirler' olduğunu kaydeden Bakan Kurum, Asrın Felaketi sonrası 11 ilde tamamlanan 455 bin deprem konutunu örnek gösterdi: "Burada yapılan konutların tamamı dirençli şehir diyeceğimiz; ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üreten, Sıfır Atık uyumlu olarak inşa edildi. Bu da aslında dirençli şehirler ayağında Türkiye'nin tecrübesini, birikimini, liyakatini ortaya koyan önemli bir çalışmaydı. Bunu da bir başlık olarak işledik."

"GENÇLERİN ENERJİLERİNDEN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANMAK İSTİYORUZ"

Bakan Kurum, eylem gündeminin 'Gençlik' başlığı ile ilgili şunları söyledi: "Gençlerin enerjilerinden ve heyecanlarından da en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. 'Gençler bu işin neresinde olacak?' diye soruyorlar bana. Ben de diyorum ki 'gençler işin öznesi.' Bu anlamda gençlik şampiyonumuz, yine yüksek düzeyli şampiyonlarımız; hem yeni şampiyonumuz hem eski şampiyonlarımız bu süreci bir fiil takip edecekler. Yani karar veren tarafında olacaklar. Sürecin her adımında, gençlerin fikirlerine ve önerilerine bu anlamda önem vereceğiz. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve arazi bozunumu arasında sinerji yaratmak amacıyla sektörler arası ortak eylemler de diğer bir başlık. Burada Ulusal Katkı Beyanlarını artık bu yıl sonuna kadar bütün ülkelerin vermesini istiyoruz. "

"EYLEM GÜNDEMİ HEDEFLERİMİZİ BONN'DA AÇIKLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, Eylem Gündemi'nin 'finans' başlığıyla ilgili şöyle konuştu: "Finans sorunu çeken ülkeleri de Birleşmiş Milletlerle birlikte destek olacak bir süreci takip ediyoruz. En önemlisi tabii finans. Finansın Londra'da bir toplantısını yapacağız. Burada bütün COP başkanlarımız bu süreçte bizimle beraber açıkçası alınmış kararların uygulamaya geçirilmesi adına, bu taahhütlerin gerçekleştirilebilmesi adına bu süreci hep birlikte ortaya koyacağız. Teknoloji ve finans bilhassa gelişmekte olan ülkelerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. COP31 Başkanlığı olarak biz 10 eylem gündemi maddelerinde her birinde birer hedef istiyoruz. Bunu Bonn'da açıklayacağız."

BAKAN KURUM'DAN KARARLILIK VURGUSU

"Dünyanın iklim değişikliği ile mücadelede artık eyleme geçmeyi beklediğine işaret eden Bakan Kurum, COP31 Başkanı olarak bu bilinçle hareket edeceklerini kaydetti: Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, 8 yıldır Çevre, Şehircilik Bakanlığı görevi yapıyorum. Öncesinde 9 yıl Genel Müdürlük yaptım. Yaptığım her işte Sayın Cumhurbaşkanımızın eser siyaseti dediğimiz siyaseti yapmaya çalıştım. COP Başkanlığı'nı da bu bakışla yürüteceğim.

KAPSAMLI KATILIM

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Burak Demiralp, Fatma Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzeyli Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins, Ürdün Prensesi Dana Firas, Birleşmiş Milletler MUKİM Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Genel Sekreter Yardımcısı Marcos Neto ve COP24 Başkanı Michal Tadeusz Kurtyka'nın da arasında olduğu birçok isim katıldı

