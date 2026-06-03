Google'da Haberlerin Kontrolü Artık Elinizde! A Haber'i Tercih Edilen Kaynaklar Listenize Ekleyin Haberlerinizi Güvendiğiniz Kaynaktan Takip Edin

Google'ın sunduğu 'Tercih Edilen Kaynaklar' özelliği de kullanıcıların haber akışlarını kendi tercihleri doğrultusunda şekillendirmesine olanak sağlıyor. Bu sistem sayesinde takip edilmek istenen yayınlar ön plana çıkarken, kullanıcılar haber içeriklerine daha hızlı ve kolay şekilde erişebiliyor.

Dijital dünyada her gün milyonlarca haber kullanıcılarla buluşuyor. Yapay zekâ destekli içeriklerin, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin ve kopya haberlerin artış gösterdiği günümüzde, birçok kişi yalnızca habere ulaşmayı değil, aynı zamanda haberleri güven duyduğu kaynaklardan takip etmeyi tercih ediyor.

GOOGLE TERCİH EDİLEN KAYNAKLAR ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Google Haberler bünyesinde sunulan bu özellik, kullanıcıların belirli yayın kuruluşlarını öncelikli kaynak olarak seçmesine imkân tanıyor. Böylece herhangi bir konu hakkında haber aranırken veya Google Haberler akışı incelenirken, seçilen kaynakların içerikleri daha görünür şekilde listeleniyor.

Tamamen kullanıcı tercihine dayanan bu sistem sayesinde gündem, siyaset, ekonomi, spor veya dünya gibi farklı alanlardaki gelişmeler, istenilen yayınlardan takip edilebiliyor. Böylece haber deneyimi daha kişisel ve kontrollü hale geliyor.

A HABER 'TERCİH EDİLEN KAYNAKLAR' LİSTESİNE NASIL EKLENİR?

Ahaber.com.tr'yi Tercih Edilen Kaynaklar arasına eklemek oldukça kolay! İsterseniz aşağıdaki görsele tıklayarak Ahaber.com.tr yanında yer alan kutucuğu işaretleyerek A Haber'i Tercih Edilen Kaynaklar listesine ekleyebilirsiniz. Bunun için sadece bir Google hesabınızın bulunması ve hesabınızda oturum açmanız gerekiyor.

Bir diğer yöntem ile de Tercih Edilen Kaynaklar'ı manuel olarak oluşturmanız mümkün. Bunun için öncelikle bir Google hesabıyla oturum açmış olmanız gerekiyor. Google'da herhangi bir haber araması yaptıktan sonra Google Haberler sekmesine geçin. Burada "En çok okunan haberler" bölümünün yanında yer alan yıldız simgeli kart ikonuna tıklayın.

Açılan penceredeki arama kutusuna 'Ahaber.com.tr' yazın ve çıkan sonuçta ilgili kutucuğu işaretleyin. Ardından "Sonuçları yeniden yükle" seçeneğine tıklayarak işlemi tamamlayın.