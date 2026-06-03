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Başkan Erdoğan’ın davetine icabet: Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Türkiye'ye geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan’ın davetine icabet: Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani 4 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler ve iş birliği için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani 4 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye gelecek.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

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Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler ve iş birliği için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.

Ayrıca, iki lider güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İletişim Başkanı Burhannettin Duran'ın açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani 4 Haziran 2026 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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